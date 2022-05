Ev arkadaşını öldüren sanığa ‘haksız tahrik’ indirimi

İHA

Ankara’nın Mamak ilçesinde yaşanan olayda, ev arkadaşı olan Erkan Murat ve Hakan Erdoğmuş eğlence mekanında alkol aldıktan sonra tartıştı. Tartışmanın evde de devam etmesi üzerine Erkan Murat, Hakan Erdoğmuş’u 4 bıçak darbesiyle öldürdü.

6 aydır tutuklu bulunan Erkan Murat’ın karar duruşması Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Murat, içkinin etkisiyle aralarında tartışma çıktığını ve mutfaktan aldığı bıçakla arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Mahkemede her hangi bir tanık dinlenmediği için sanığın ifadesi kendi lehine delil sayıldı ve mahkeme de haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını ‘kasten öldürme’ suçundan 18 yıla düşürdü.

“HER GÜN ONUN HAYALİNİ GÖRÜYORUZ, HİSSEDİYORUZ"

Verilen cezanın kendilerini tatmin etmediğini ve abisinin şahsa yaptığı iyiliğe karşı canından olduğunu söyleyen Serkan Erdoğmuş, “Bunun her gün çıkma umudu var, hapisten kaçma umudu var af çıkma umudu var her gün bir umudu var. Ama bizim abimizi getirme umudumuz yok. Yüzde 1’in altında bile bir ihtimal yok. Diğer kardeşlerimle ben her gün onun hayalini görüyoruz, onu hissediyoruz. Bir gün çıksa gelse diyoruz, yeri geliyor kavga ettiğimiz güldüğümüz zamanları hatırlıyoruz ama onu getirme umudumuz yok” dedi.

“VİCDANIMIZ RAHAT DEĞİL"

Şahsın abisini sırtından ve kalbinden bıçakladığını ve delilleri yok etmeye çalıştığını vurgulayan Serkan Erdoğmuş, “Bu kişi bir cana kıymış. Sadece cana kıydığı kişinin hayallerini çalmamış, onun kızı var kardeşleri var akrabaları var hayallerini çalmış. Bütün bunların hayalleri bir 18 yılda mı bitecek? Vicdanımız rahat değil. Bu 30 yıl yese de ömür boyu ceza yese bizim içimiz yine soğumaz. Ama en azından birazcık daha olur mu diye düşündük. 25 yıl 30 yıl ver orada çürür ölür gibisinden. Abim bir gün öldü o her gün ölür diye bekledik o her gün ölme olayı 18 yıl” diye konuştu.

Verilen cezaya itiraz ettiklerini belirten Erdoğmuş, “Biz üst mahkemeye itirazımızı verdik. Bu kişiye inşallah devletimizin yargısı, hakimleri, savcıları tekrar değerlendirmesini yapıp, en üst ceza almasını sağlayacağız umudumuz o. Ancak o şekilde diğer kardeşlerim ve biz vicdanen, yani olmaz ama ne kadar da onu desek de içimiz soğumaz” ifadelerini kullandı.