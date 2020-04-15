Euroleague’de kritik zirve!

Euroleague yönetimi, tüm dünyada etkisini gösteren korona virüs salgınının etkileri için yarın toplanıyor. Salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Euroleague ve Eurocup takviminin masaya yatırılacağı toplantıya Euroleague Başkanı ve CEO’su Jordi Bertomeu da katılacak. Yarın TSİ 13.00’te telekonferans yöntemiyle yapılacak olan toplantıda organizasyonların geleceği hakkında bir açıklama yapılması bekleniyor.

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