EuroLeague'den Real Madridli Hezonja'ya 1 maç ceza

EuroLeague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Hezonja'ya Real Madrid'in Monaco ile oynadığı 24. hafta müsabakasındaki hakemlere karşı saygısız hareketleri nedeniyle bir maç men ve 5 bin Euro para cezası verildiği belirtildi.

Bu kararın ardından Hezonja, Real Madrid'in yarın Fenerbahçe Beko ile yapacağı 26. hafta maçında forma giyemeyecek.

REKLAM advertisement1

ERGİN ATAMAN'A PARA CEZASI Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'ın ise Zalgiris ile oynanan 23. hafta mücadelesinde hakemlerin talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 6 bin Euro para cezasına çarptırıldığı kaydedildi. Ayrıca aynı karşılaşmadaki taraftar olayları sebebiyle iki takıma da ikişer bin Euro para cezası verildiği ifade edildi.