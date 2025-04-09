EuroLeague'de Türk derbisi yaşanabilir

Toplam 18 takımlı oynanan ligde normal sezonun son hafta maçları yarın ve 11 Nisan Cuma günü yapılacak.

Ligde ilk 10'a girerek play-off ve play-in oynama hakkına sahip olacak takımlar, son maçlar öncesi belli oldu. Olympiakos, Fenerbahçe Beko ve Panathinaikos AKTOR, ilk 6 sırayı garantileyerek doğrudan play-off'a yükselen takımlar oldu. Bu üç takım ilk 4'ü de garantiledi ve play-off'ta saha avantajının sahibi olmayı başardı.

REKLAM advertisement1

Son hafta maçlarıyla ilk 6'ya girerek doğrudan play-off'a kalacak takımlar ile 7 ila 10. sırada yer alıp play-in'den devam edecek ekipler de son hafta maçlarında netleşecek.

F.BAHÇE VE ANADOLU EFES'İN DURUMU Türk takımlarından Fenerbahçe Beko, hem play-off'u hem de saha avantajını elde etti. REKLAM Sarı-lacivertliler, son hafta maçına liderlik umuduyla çıkacak. Fenerbahçe Beko, deplasmanda Alman ekibi Bayern Münih'i yener, Olympiakos ise sahasında İsrail ekibi Maccabi Playtika'ya yenilirse sarı-lacivertliler normal sezonu lider tamamlayacak. Anadolu Efes'e ise doğrudan play-off'a kalması için büyük ölçüde galibiyet yetecek. Son 7 maçını kazanan lacivert-beyazlılar, 34. hafta maçında Litvanya ekibi Zalgiris'i İstanbul'da yenerse galibiyet sayısını 20'ye çıkaracak. Anadolu Efes'in galibiyetine rağmen play-off'a kalamaması için Monaco'nun LDLC ASVEL'e yenilmesi, Barcelona, Real Madrid ve Kızılyıldız'ın maçlarını kazanması gerecek. Anadolu Efes kaybederse, rakiplerinin maçlarını sonuçlarına göre play-off veya play-in durumu belli olacak. PLAY-OFF VE PLAY-IN İÇİN BİRÇOK SENARYO VAR Ligde doğrudan play-off'a kalmak için son 3 bilete birçok aday bulunuyor. Ligde 20 galibiyetli Monaco, 19'ar galibiyetli Anadolu Efes, Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona, 18'er galibiyetli Kızılyıldız ile Paris Basketbol'un sıraları 4 ila 10. sıradaki pozisyonlar son hafta maçlarından sonra belli olacak. REKLAM Ligde 4 ila 10. sıranın belirlenmesi konusunda ondan fazla senaryo bulunurken, bu sıralama için ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılı averajlar devreye girebilir. THY Avrupa Ligi'nde Partizan, EA7 Emporio Armani Milan, Zalgiris, Baskonia, LDLC ASVEL, Maccabi Playtika, Vritus Segafredo Bologna ve ALBA Berlin'in son hafta maçları öncesi bir iddiası kalmadı.

TÜRK DERBİSİ OLABİLİR Play-off'ta Türk derbisi gerçekleşebilir. Anadolu Efes normal sezonu, son maçlar sonrası 6. sırada bitirirse, Fenerbahçe Beko'da son maçını kaybedip Panathinaikos AKTOR kazanırsa, sarı-lacivertliler 3. olacak ve play-off'ta Türk derbisi oynanacak. İki takımın play-in'den sonra da eşleşme ihtimali bulunuyor. EŞLEŞMELER NASIL OLACAK? Ligde eşleşmeler son hafta maçları ile ve play-in karşılaşmalarından sonra netleşecek. Son hafta maçlarından sonra iki play-off eşleşmesi belli olacak. Diğer iki play-off eşleşmesi ise play-in karşılaşmalarından sonra belirlenecek. Ligde 7. ve 8. ile 9. ve 10. sıradaki takımlar play-in'de karşı karşıya gelecek. 7-8 galibi doğrudan play-off'a çıkacak. 9-10 galibi ile 7-8 mağlubu ise play-off'un son biletini almak için bir maç daha oynayacak. Karşılaşmalar normal sezonu üst sırada olan takımların sahasında tek maç eleme usulüyle oynanacak. REKLAM Play-in sonunda, ligi lider bitiren takım, 9-10 galibi ile 7-8 mağlubunun oynayacağı karşılaşmanın galibiyle eşleşecek. Normal sezonu 2. sırada bitiren ekip ise 7-8 galibiyle play-off'ta karşılaşacak. Normal sezonu 3. sırada bitiren ekip 6. sıradaki takımla, 4. tamamlayan ise 5. sıradaki takımla karşı karşıya gelecek. Play-off maçları 5 maç üzerinden oynanacak ve 3 galibiyet alan ekipler Dörtlü Final'e yükselecek. Play-in maçları 15 ve 18 Nisan'da oynanacak. Play-off maçları ise 22 Nisan-7 Mayıs'ta gerçekleşecek. Dörtlü Final ise 23-25 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de oynanacak.

MAÇ PROGRAMI VE PUAN DURUMU Ligde 34. hafta maçlarının programı şöyle: 10 NİSAN PERŞEMBE 21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Monaco (Fransa) (Astroballe) 21.00 Bayern Münih (Almanya) -Fenerbahçe Beko (Sap Garden) 21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Maccabi Playtika (İsrail) (Barış ve Dostluk) 21.30 Partizan (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya) (Belgrad Arena) 21.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Baskonia (İspanya) (Unipol Forum) REKLAM 21.45 Paris Basketbol (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya) (Adidas Arena) 11 NİSAN CUMA 20.30 Anadolu Efes-Zalgiris (Litvanya) (Basketbol Gelişim Merkezi) 21.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Kızılyıldız (Sırbistan) (OAKA Altion) 21.30 Barcelona (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya) (Palau Blaugrana) Puan durumu son haftaya girilirken şöyle oluştu: TAKIM O G M A Y AV 1 Olympiakos 33 23 10 2842 2677 165 2 Fenerbahçe Beko 33 22 11 2740 2683 57 3 Panathinaikos AKTOR 33 21 12 2894 2747 147 4 Monaco 33 20 13 2830 2723 107 5 Anadolu Efes 33 19 14 2854 2711 143 6 Real Madrid 33 19 14 2779 2708 71 7 Bayern Münih 33 19 14 2888 2895 -7 8 Barcelona 33 19 14 2875 2750 125 9 Kızılyıldız 33 18 15 2680 2618 62 10 Paris Basketbol 33 18 15 2868 2847 21 11 Partizan 33 16 17 2691 2633 58 12 EA7 Emporio Armani Milan 33 16 17 2785 2845 -60 13 Zalgiris 33 15 18 2549 2582 -33 14 Baskonia 33 14 19 2706 2719 -13 15 LDLC ASVEL 33 13 20 2662 2814 -152 16 Maccabi Playtika 33 11 22 2828 2953 -125 17 Virtus Segafredo Bologna 33 9 24 2596 2743 -147 18 ALBA Berlin 33 5 28 2583 3002 -419