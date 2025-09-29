EuroLeague'de kurallar değişti!

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı basketbol organizasyonu EuroLeague'de bir dizi kural değişikliği yapıldı.

EuroLeague yönetimi, yeni kuralların detaylarını paylaştı. Değişen ilk kurala göre hakemler, artık uygunsuz davranışlar sergileyen veya hakemi aldatmaya yönelik hareketlerde bulunan oyunculara uyarı yapmadan teknik faul verebilecek.

REKLAM advertisement1

Ancak, oyun geciktirme ve dikkat dağıtıcı yüksek sesli hareketlerde ise önce uyarı, ardından teknik faul verilecek.

Bir diğer önemli düzenleme ise hızlı hücumlar için geldi. Gelen düzenlemeye göre antrenörler veya yedek oyuncular, hızlı hücum sırasında sahaya girdikleri takdirde takımın başantrenörü otomatik olarak diskalifiye edilecek.

EuroLeague, hakemlerin kullanabildiği anlık tekrar sisteminde de yenilikler yaptı. Son çeyreğin son iki dakikası ile uzatma periyodunda, 8 saniye ihlali artık tekrar incelenebilecek.