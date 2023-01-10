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Euroleague'de Anadolu Efes, Valencia'ya konuk oluyor

THY Euroleague'de Anadolu Efes, İspanya'da Valencia Basket'e konuk olacak

Giriş: 10.01.2023 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
Euroleague'de Anadolu Efes, Valencia'ya konuk oluyor
AA / HABERTURK.COM

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.

Pabellon Fuente De San Luis'te oynanacak müsabaka, saat 22.30'da başlayacak.

Geride kalan 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Anadolu Efes, 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, son maçında Fransa'nın ASVEL ekibini 78-72 mağlup etmişti.

AVRUPA'DA 785. MAÇ

Anadolu Efes, Valencia Basket karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 785. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 784 karşılaşmada 447 galibiyet ve 337 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 537. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 536 mücadelenin 290'ını kazandı, 246'sından mağlubiyetle ayrıldı.

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