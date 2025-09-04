Eurobasket 2025: Türkiye- İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'in en büyük favorisi olarak gösterilen Sırbistan'ı 95-90 yenerek A Grubu'nda 5'te 5 yaptı. Ay yıldızlılarımızın süperstarı Alperen Şengün, 28 sayı, 13 ribaunt, 8 asistle maça damgasını vurdu. Grubunu namağlup lider tamamlayan A Milliler son 16 turunda İsveç ile eşleşti. Peki, Türkiye- İsveç basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 A Grubu'nu namağlup tamamladı. 5'te 5 yaparak grubun zirvesine oturan Türkiye, son 16 turunda İsveç'in rakibi oldu. Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak ve galibin çeyrek finale yükseleceği bu kritik maç, basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, Türkiye – İsveç maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 12 Dev Adam'ın EuroBasket 2025 son 16 turu detayları…
TÜRKİYE - İSVEÇ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Letonya'nın başkenti Riga'da oynanacak Türkiye - İsveç basketbol maçı 6 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 12.00'de başlayacak.
TÜRKİYE- İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen kritik mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
12 DEV ADAM 2025 EUROBASKET KARNESİ
Türkiye, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen A Grubu'nda ev sahibi Letonya'nın yanı sıra Portekiz, Çekya, Estonya ve Sırbistan ile karşılaştı.
Milli takım, grup maçlarına etkileyici bir başlangıç yaptı: İlk maçta Letonya'yı 93-73, ikinci maçta Çekya'yı 92-78, üçüncü karşılaşmada Portekiz'i 95-54, dördüncü maçta Estonya'yı 84-64 ve son olarak şampiyonanın favorilerinden Sırbistan'ı 95-90 mağlup etti.
Oynadığı beş mücadeleyi de kazanarak grubu lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turuna avantajlı bir şekilde yükseldi ve İsveç ile eşleşti.
ÇEYREK FİNAL RAKİBİ
A Milli takımımız İsveç'i elemesi durumunda çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finaldeki rakibini ise D grubunun ikincisi ile C grubunun üçüncüsü arasında oynanan maç belirleyecek.