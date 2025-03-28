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        Haberler Ekonomi Para Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven martta zayıfladı - Para Haberleri

        Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven martta zayıfladı

        Euro Bölgesi'nde martta ekonomi güven endeksi aylık bazda 1,1 puan düşerek 95,2'ye indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:35 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:35
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        Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven martta zayıfladı
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        Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, mart ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı.

        Buna göre, martta ekonomik güven endeksi AB'de aylık bazda 0,9 puan azalarak 96 seviyesine geriledi. Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,1 puan düşüşle 95,2 seviyesine indi.

        Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde endeksin 97 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin altında gelmesi dikkati çekti.

        Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi de martta eksi 13,6'dan eksi 14,5'e düştü.

        Böylece, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde zayıflama görüldü.

        AB'de ise endeks martta 1 puan gerileyerek eksi 13,9 seviyesinde ölçüldü.

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