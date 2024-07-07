EURO 2024 yarı final İngiltere- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Takım, Hollanda karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. İngiltere çeyrek finalde İsviçre’yi penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Avrupa Şampiyonası’nda final karşılaşması 14 Temmuz’da oynanırken gözler Yarı Final maçlarına çevrildi. Yarı final maçları 9-10 Temmuz’da oynanırken Hollanda- İngiltere maçının programı belli oldu. Peki Hollanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, yarı final maç tarihleri...