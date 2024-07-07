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        Haberler Bilgi Spor EURO 2024 yarı final İngiltere- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        EURO 2024 yarı final İngiltere- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Avrupa Şampiyonası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu. A Milli Takım'ı mağlup eden Hollanda, yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Diğer yarı final eşleşmesinde ise İspanya ve Fransa kozlarını paylaşacak. Hollanda- İngiltere maçının oynanacağı tarih belli oldu. Peki Hollanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, yarı final maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 12:13 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:13
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        • 1

          A Milli Takım, Hollanda karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrıldı. İngiltere çeyrek finalde İsviçre’yi penaltı atışları sonucunda 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Avrupa Şampiyonası’nda final karşılaşması 14 Temmuz’da oynanırken gözler Yarı Final maçlarına çevrildi. Yarı final maçları 9-10 Temmuz’da oynanırken Hollanda- İngiltere maçının programı belli oldu. Peki Hollanda - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, yarı final maç tarihleri...

        • 2

          HOLLANDA- İNGİLTRE MAÇI NE ZAMAN?

          EURO 2024 yarı final Hollanda- İngiltere maçı 10 Temmuz Çarşamba 22.00'de başlayacak.

        • 3

          HOLLANDA- İNGİLTERE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Finalisti belirleyecek kritik mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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