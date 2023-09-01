EURO 2024 Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında Ermenistan'ı ağırlıyor. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Ermenistan maçının saati ve tarihi futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. D Grubunda 5. maçına çıkacak A Milliler Ermenistan engelini aşıp EURO 2024 macerasında yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. İşte EURO 2024 Türkiye - Ermenistan maçının tarihi ve saati...
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Türkiye - Ermenistan maçı için nefesler tutuldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanan takvime göre milli maçlar 4-16 Eylül 2023 tarihleri arasında oynanacak. 11 gün sürecek olan milli maç arasında Süper Lig ve alt liglerde maçlara ara verilecek. Türkiye - Ermenistan maçı için geri sayım sürerken maçın saati ve tarihi sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "EURO 2024 Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?" İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye- Ermenistan maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
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TÜRKİYE - ERMENİSTAN EURO 2024 MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - Ermenistan mücadelesi 8 Eylül Cuma günü saat 21.45’te Eskişehir Yeni Stadyumu’nda oynanacak.
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MİLLİ MAÇ ARASI NE KADAR SÜRECEK?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçları sebebiyle Süper Lig'de milli maç arası verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından belirlenen takvime göre ligde milli maç arası 4-16 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Milli maç arası yaklaşık 11 gün sürecek.
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EURO 2024 MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
08.09.2023 21.45 Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 21.45 Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 21.45 Türkiye-Letonya
21.11.2023 22.45 Galler-Türkiye