Türkiye - Ermenistan maçı için nefesler tutuldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yayınlanan takvime göre milli maçlar 4-16 Eylül 2023 tarihleri arasında oynanacak. 11 gün sürecek olan milli maç arasında Süper Lig ve alt liglerde maçlara ara verilecek. Türkiye - Ermenistan maçı için geri sayım sürerken maçın saati ve tarihi sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "EURO 2024 Türkiye - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda yayınlanacak?" İşte EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Türkiye- Ermenistan maçı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...