EURO 2024 öncesi tatsız provalar

Elemelerde Galler ile de 1-1 berabere kalan Türkiye, Montella'nın takımın başına geçtikten sonraki ilk yenilgisini ise Macaristan ile oynanan hazırlık mücadelesinde 1-0’lık skorla aldı. Son olarak Avusturya’ya da 6-1 kaybeden 49 yaşındaki teknik adam, üst üste iki mağlubiyet yaşamış oldu.