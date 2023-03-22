Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Ermenistan'a konuk olacak.

C Grubu

22.45 İtalya-İngiltere

22.45 Kuzey Makedonya-Malta

H Grubu

18.00 Kazakistan-Slovenya

22.45 Danimarka-Finlandiya

22.45 San Marino-Kuzey İrlanda

J Grubu

22.45 Portekiz-Lihtenştayn

22.45 Slovakya-Lüksemburg

22.45 Bosna Hersek-İzlanda

B Grubu

22.45 Fransa-Hollanda

22.45 Cebelitarık-Yunanistan

E Grubu

22.45 Çekya-Polonya

22.45 Moldova-Faroe Adaları

22.45 İsveç-Belçika

22.45 Avusturya-Azerbaycan

G Grubu

20.00 Bulgaristan-Karadağ

22.45 Sırbistan-Litvanya

A Grubu

17.00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi

22.45 İspanya-Norveç

D Grubu

20.00 Ermenistan-Türkiye

22.45 Hırvatistan-Galler

I Grubu

20.00 Belarus-İsviçre

20.00 İsrail-Kosova

22.45 Andorra-Romanya