Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Ermenistan'a konuk olacak.
Elemelerde ilk hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
23 Mart Perşembe
C Grubu
22.45 İtalya-İngiltere
22.45 Kuzey Makedonya-Malta
H Grubu
18.00 Kazakistan-Slovenya
22.45 Danimarka-Finlandiya
22.45 San Marino-Kuzey İrlanda
J Grubu
22.45 Portekiz-Lihtenştayn
22.45 Slovakya-Lüksemburg
22.45 Bosna Hersek-İzlanda
24 Mart Cuma
B Grubu
22.45 Fransa-Hollanda
22.45 Cebelitarık-Yunanistan
E Grubu
22.45 Çekya-Polonya
22.45 Moldova-Faroe Adaları
F Grubu
22.45 İsveç-Belçika
22.45 Avusturya-Azerbaycan
G Grubu
20.00 Bulgaristan-Karadağ
22.45 Sırbistan-Litvanya
25 Mart Cumartesi
A Grubu
17.00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi
22.45 İspanya-Norveç
D Grubu
20.00 Ermenistan-Türkiye
22.45 Hırvatistan-Galler
I Grubu
20.00 Belarus-İsviçre
20.00 İsrail-Kosova
22.45 Andorra-Romanya