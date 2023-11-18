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        Haberler Spor Futbol Milli Takım EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan, ikinciliğe yükseldi! - Futbol Haberleri

        EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan, ikinciliğe yükseldi!

        EURO2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Letonya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Hırvatistan, bu sonuçla birlikte grupta ikinci sıraya yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 22:09 Güncelleme: 18.11.2023 - 22:09
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        Hırvatistan, ikinciliğe yükseldi!
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        EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. hafta karşılaşmasında Hırvatistan, Letonya deplasmanına konuk oldu. Hırvatistan, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Karşılaşmada Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Lovro Majer ve 16. dakikada Andrej Kramaric attı.

        Hırvatistan'da Fenerbahçeli Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla birlikte Hırvatistan, grupta 13 puana yükseldi. Hırvatistan, Galler'in Ermenistan karşısında aldığı 1-1'lik beraberlik sonrası grupta ikinci sıraya yükseldi. Letonya, 3 puanda kaldı.

        Hırvatistan, grubun son maçında sahasında Ermenistan ile karşılaşacak. Letonya ise gruptaki maçlarını tamamladı.

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