EURO 2024 D grubunda son durum

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada D Grubu mücadelesi, Hollanda-Avusturya ve Fransa-Polonya maçlarıyla sona erdi.

Berlin'deki müsabakada Avusturya, Hollanda'yı 3-2 yendi. Dortmund'daki karşılaşmada ise Fransa ile Polonya 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Avusturya lider ve Fransa ikinci olarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. En iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyen Hollanda da son 16 turu bileti aldı.