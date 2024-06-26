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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası EURO 2024 C Grubu'nda son maçların ardından değişiklik olmadı - Futbol Haberleri

        EURO 2024 C Grubu'nda son maçların ardından değişiklik olmadı

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) C Grubu maçları tamamlandı. İngiltere lider ve Danimarka ikinci olarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. En iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyen Slovenya da son 16 turu bileti aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 00:36 Güncelleme: 26.06.2024 - 00:36
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        EURO 2024 C Grubu'nda maçlar tamamlandı!
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) C Grubu maçları tamamlandı.

        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu mücadelesi, İngiltere-Slovenya ve Danimarka-Sırbistan maçlarıyla sona erdi.

        Son maçlar öncesinde İngiltere'nin 4, Danimarka ve Slovenya'nın 2, Sırbistan'ın ise 1 puana sahip olduğu grupta son mücadelelerde gol sesi çıkmadı.

        Bu sonuçların ardından İngiltere lider ve Danimarka ikinci olarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. En iyi üçüncüler arasına girmeyi garantileyen Slovenya da son 16 turu bileti aldı.

        Sırbistan ise turnuvaya veda etti.

        DANİMARKA, ALMANYA'NIN RAKİBİ OLDU

        C Grubu'nu ikinci sırada bitiren Danimarka, Almanya'nın rakibi oldu.

        Danimarka, A Grubu'nu lider tamamlayan Almanya ile son 16 turunda karşı karşıya gelecek.

        PUAN DURUMU

        C Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

        Takım O G B M A Y Av. P
        İngiltere 3 1 2 2 1 1 5
        Danimarka 3 3 2 2 3
        Slovenya 3 3 2 2 3
        Sırbistan 3 2 1 1 2 -1 2
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