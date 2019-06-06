06 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
EURO 2020 Elemeleri tüm dünyada futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Türkiye'nin de ter dökeceği EURO 2020 Eleme maçları programı belli oldu. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde yarın A, B, D, F ve G gruplarında toplam 12 maç oynanacak.
MİLLİLERİN RAKİBİ FRANSA
EURO 2020 Elemeleri'nde H Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı, üçüncü hafta mücadelesinde 8 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te Fransa'yı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ağırlayacak.
Grupta ilk iki maçını kazanan taraflardan Fransa, Türkiye'nin önünde averajla liderlik koltuğunda oturuyor.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ise yarın D Grubu'nda Danimarka-İrlanda maçında görev alacak.
EURO 2020 ELEME MAÇLARI ÜÇÜNCÜ HAFTA PROGRAMI
Yarın:
A Grubu:
21.45 Çekya-Bulgaristan
21.45 Karadağ-Kosova
B Grubu:
21.45 Ukrayna-Sırbistan
21.45 Litvanya-Lüksemburg
D Grubu:
19.00 Gürcistan-Cebelitarık
21.45 Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti
F Grubu:
21.45 Faroe Adaları-İspanya
21.45 İsveç-Malta
21.45 Norveç-Romanya
G Grubu:
21.45 Kuzey Makedonya-Polonya
21.45 Avusturya-Slovenya
21.45 Letonya-İsrail
8 Haziran Cumartesi:
C Grubu:
19.00 Estonya-Kuzey İrlanda
21.45 Belarus-Almanya
E Grubu:
16.00 Hırvatistan-Galler
19.00 Azerbaycan-Macaristan
H Grubu:
16.00 İzlanda-Arnavutluk
19.00 Moldova-Andorra
21.45 Türkiye-Fransa
I Grubu:
19.00 Rusya-San Marino
21.45 Belçika-Kazakistan
21.45 İskoçya-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
J Grubu:
19.00 Finlandiya-Bosna Hersek
19.00 Ermenistan-Lihtenştayn
21.45 Yunanistan-İtalya
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