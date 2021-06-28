EURO 2020'de neden başarısız olduk?

UEFA Pro Lisanslı teknik direktör Turgay Altay, HTSPOR editörü Ahmet Hamdi Girgin'in sorularını yanıtladı.

- A Milli Takımımız, EURO 2020'de neden başarısız oldu?

- Türk futbolunda Avrupa'daki rakiplere göre neler eksik?

- Türkiye'nin futbol gelişimi için nasıl yatırımlar yapması gerekiyor?

- EURO 2020'de en çok dikkat çeken takımlar hangileri?

- Teknik direktör gözüyle turnuvada neler dikkat çekiyor?