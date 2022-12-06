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Haberler Dünya Kupası 2022

Eto'o'dan skandal hareket!

Dünya Kupası elçisi olarak Katar'da bulunan Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Brezilya-Güney Kore maçının ardından skandal bir harekete imza attı. Bir dönem Türkiye'de de futbol oynayan Eto'o, maç çıkışı bir kişiye tekme tokat saldırdı.

Giriş: 06.12.2022 - 11:35 | Güncelleme: ABONE OL
Eto'o'dan skandal hareket!

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanı Samuel Eto'o, Dünya Kupası elçisi olarak bulunduğu Katar'da büyük bir skandala imza attı.

41 yaşındaki efsane isim, 974 Stadyumu'nda oynanan Brezilya-Güney Kore maçının ardından bir kişiye saldırdı.

Fransız La Opinion gazetesinin yayınladığı görüntülerde, Eto'o'nun ilk olarak bir taraftarla birlikte poz verdiği görülüyor. Daha sonra elinde kamerası olan bir kişiyle Eto'o arasında bir konuşma geçiyor.

DİZİYLE SURATINA VURDU!

Konuşmanın ardından Eto'o bir anda çılgına dönüyor ve tartıştığı kişiyi iterek elindeki kamerasını yere düşürmesine neden oluyor. Eto'o daha sonra kamerasını almak için yere eğilen şahısın suratına diziyle sert bir şekilde vuruyor.

Araya girenler Eto'o'yu bölgeden uzaklaştırırken, fiziksel şiddete maruz kalan kişi ise bir süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkıyor.

O KİŞİ YOUTUBER ÇIKTI

Bu arada Eto'o'nun saldırısına uğrayan kişinin Cezayirli YouTuber Said Mamouni olduğu belirlendi. YouTube kanalından açıklama yapan Said Mamouni kırılan kamerasını ve Eto'o'nun suratında vurduğu yerleri gösterdi.

Elde edilen bilgilere göre; Mamouni, Kamerun'un Cezayir'i saf dışı bıraktığı Dünya Kupası eleme maçını hatırlatarak Eto'o'ya bir şeyler söyledi.

CEZAYİR-KAMERUN MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Katar 2022 yolunda Kamerun-Cezayir eşleşmesinden gülerek çıkan takım Kamerun olmuştu. Kendi sahasındaki maçı 1-0 kaybeden Kamerun, Cezayir'i deplasmanda 2-1 yenerek Katar biletini almıştı. Cezayir tarafı, 2-1 biten maçın ardından hakemi taraflı yönetim göstermekle suçlamıştı.

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