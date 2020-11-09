Bol etli ve bol sebzeli harika bir tarifimiz var. Hazırlaması oldukça pratik olan etli türlü tarifimizin lezzetine bayılacaksınız. Her sebzenin kendine özel lezzetini koyması ve bu lezzetlerin bir araya gelerek harika bir tada dönüşmesi size bu tarifi çok sevdirecek. Hemen etli türlü tarifimizin malzemelerinden ve yapılış aşamalarından söz edelim.

Etli Türlü Malzemeler

1 kilo kuşbaşı dana eti

500 gram küçük boy kuru soğan

Yarım kilo küçük yeşilbiber

2 adet kırmızıbiber

1 adet patlıcan

5-6 adet patates

3 diş sarımsak

400 gram haşlanmış taze fasulye

3-4 adet domates

2 su bardağı kadar su

1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kadar tuz

1 tatlı kaşığı tavuk bulyon

2 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Nane

Kekik

Etli Türlü Yapılışı

• Ocağımıza teflon bir tencere alıyoruz ve yarım çay bardağı kadar zeytinyağımız ile etimizi kavurmaya başlıyoruz.

• Etimiz kavrulurken, soğanlarımızı biberlerimizi ve sarımsaklarımızı doğruyoruz.

• Etlerimiz iyice kavrulunca doğradığımız sebzelerimizi ekliyoruz ve 5-6 dakika pişiriyoruz.

• Baharatlarımızı ve salçamızı ekleyip, diğer malzemelerimize geçiyoruz.

• Etli türlü tarifimizin sebzeleri olan patateslerimizi ve patlıcanlarımızı küçük küpler halinde doğrayıp, haşlanmış taze fasulyelerimiz ile birlikte tenceremize alıyoruz.

• Ardından 2 su bardağı suyumuzu ekleyip, son malzememiz olan domateslerimizi doğruyoruz.

• Domateslerimizi de ekledikten sonra etli türlümüzü iyice pişiriyoruz ve ocaktan alıp, bir beze sararak 10 dakika kadar dinlendiriyoruz.

• Etli türlü tarifimiz artık servis için hazırdır. Afiyet olsun.