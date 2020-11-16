Bezelye çocukluğumdan beri en sevdiğim sebzeler arasındadır. Özellikle yanında pilav varsa. Zeytinyağlı ve etli olarak pişirilen bu yemek çok leziz oluyor. Etli bezelye yemeğinizi tadanlar çok seveceklerdir.
Etli Bezelye İçin Gereken Malzemeler:
1 kg bezelye
350 gram kuşbaşı et (dana eti kullandım)
1 adet büyük boy patates
1 adet büyük boy havuç
1 adet büyük boy soğan
1 tepeleme yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıvı yağ
Tuz
Sıcak su
Etli Bezelye Yapılışı:
Öncelikle kuşbaşı etleri, üzerlerini iki parmak kadar geçecek su ile bir tencerede ön haşlamaya alın.
Etler sebzelerle beraber de pişmeye devam edeceği için, bir miktar yumuşamaları yeterli olacaktır.
Bu arada; patates, havuç ve bezelyeleri yıkayıp temizleyin.
Patates ve havuçları, küp küp yemeklik doğrayın.
Etler haşlandıktan sonra, suyunu bir kaba süzüp etleri de ayrı bir tabağa alın.
Tencereye sıvı yağı alın ve hafifçe kızdırın.
Yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin.
Birkaç kere çevirdikten sonra, salçayı ve etleri de ilave edin.
Etlerle beraber yaklaşık beş dakika kavurun.
Sebzelerin de tamamını tencereye ekleyin.
Bu şekilde de su ilavesi yapmadan önce, orta-kısık ateşte 5-10 dakika arası, sebzeleri fazla zedelemeden nazikçe kavurun.
Son olarak, başlangıçta ayırdığımız etin haşlama suyunu tencereye ilave edin.
Yemeğinize, üzerini biraz geçecek kadar sıcak su ilavesi yapın.
Damak zevkinize göre tuz ilavesini yapın.
Yemeğinizi kısık ateşte, sebzeler yumuşayana kadar pişmeye bırakın.
Afiyet olsun…
Püf Noktası:
Ön pişirme olarak etlerinizi kısa bir süre haşlamanız gerekir.
Etler sebze ile pişerken pamuk gibi yumuşak olur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!