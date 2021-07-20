Etiyopya ve Sudan'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazında bir araya geldi

Başkent Addis Ababa'daki ulusal stadyumda bir araya gelen yüz binlerce Müslüman kurban bayramı namazını eda etti.
Etiyopya İslami İşler Yüksek Konseyi Başkanı Hajji Oumer İdriss, namazdan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, barış çağrısında bulunarak "Müslümanlar, sadaka ve merhameti desteklemeleri gerekiyor." dedi.
- Etiyopya, bu bayram çifte mutluluk yaşıyor
Etiyopya'nın ünlü gazeteci ve yazarı Zekeriya Muhammed, Hedasi Barajı'nın ikinci aşama dolumunun arife günü yapılmış olmasının, bayram gününü en unutulmaz günlerden kılacağını belirtti. Hedasi Barajı'nın neredeyse her yıl meydana gelen sel felaketlerinin azalmasına yardımcı olacağına işaret eden Muhammed, "Özellikle Sudan'a olmak üzere, aşağı kıyıdaş ülkelere büyük hizmet ve gerçek faydalar sağlayacağını umuyorum." dedi.
Muhammed, barajın önemli ölçüde doldurulmasının bu sene kutlanan Kurban Bayramı'na milli bir tat katacağını düşündüğünü ifade etti.
Iffrikiyah Medya ve İletişim Kurucusu Umer Redi, AA muhabirine yaptığı açıklamada da Etiyopya'nın kuzeyinde yaşanan siyasi krizi nedeniyle ülkenin zor zamanlardan geçtiğinin altını çizdi.
Ülkede yaşanan zor zamanlara rağmen, yine de Etiyopyalıların bu bayramı daha sevinçli bir şekilde kutlamak için birkaç nedenini olduğunu işaret eden Redi, bugün bayramı kutlanırken diğer yandan da Hedasi Barajı'nın ikinci aşama dolumunun da kutlandığını kaydetti.
Etiyopya, dün, Nil Nehri'nin ana kollarından Mavi Nil üzerinde inşa ettiği ve bölgede krize neden olan Hedasi Barajı'nın önemli ölçüde doldurulduğunu açıklamıştı.
- Binlerce Sudanlı Kurban Bayramı namazını meydanlarda kıldı
Sudan'ın başkenti Hartum'un farklı bölgelerindeki meydanlarda bir araya gelen binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını kıldı.
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık ortamlardan uzak durulması uyarısına rağmen çocukları ve torunlarıyla meydanları dolduran Sudanlılar, namazın ardından bayramlaşarak kurbanlarını kesmek üzere evlerinin yolunu tuttu.
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