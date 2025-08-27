Orta Çağ boyunca Etiyopya, çeşitli krallık ve imparatorlukların yönetiminde kalmış, özellikle Zagwe ve Solomon Hanedanları döneminde önemli yapılar, kiliseler ve taş mimari örnekleri ortaya çıkmıştır. 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı ve Portekiz etkisi bölgede siyasi ve dini dengeleri değiştirmiştir. 19. yüzyılda emperyal güçler arasında bağımsızlık mücadelesi devam etmiş, 1896’da Adwa Savaşı ile İtalyan işgaline karşı önemli bir zafer kazanılmıştır.

yüzyılda İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya tarafından işgal edilmiş, 1941’de yeniden bağımsızlığını kazanmıştır. 1974’te monarşi sona ermiş ve sosyalist yönetim kurulmuş, 1991’de ise yeni federal cumhuriyet yapısı oluşturulmuştur. Bütün bu süreçler, Etiyopya’nın hem kültürel hem siyasi açıdan zengin ve çeşitlilik gösteren bir mirasa sahip olmasını sağlamıştır. Etiyopya hangi kıtada?

ETİYOPYA NEREDE?

Etiyopya, Doğu Afrika’nın iç bölgelerinde yer alan bir kara ülkesidir. Kuzeyde Eritre, kuzeydoğuda Cibuti ve Somali, doğuda Somali ve Kenya, güneyde Kenya, batıda Güney Sudan ve Sudan ile kara sınırları paylaşır. Ülkenin batısında Nil Nehri’nin kaynak alanları bulunur ve yüksek platolarla dağlık alanlar ülkenin iç bölgelerini şekillendirir. Başkenti ve en büyük şehri olan Addis Ababa, ülkenin orta kesiminde konumlanır ve hem yönetim hem de kültürel merkez görevi görür.

Etiyopya, denize kıyısı olmayan bir ülke olmasına rağmen tarih boyunca stratejik önemi büyük olmuştur; özellikle Kızıldeniz’e yakın konumu nedeniyle Doğu Afrika ticaret yollarının merkezlerinden biri olmuştur. Coğrafi çeşitliliği, çöller, yüksek dağlar, volkanik plato ve geniş ovaları içerir. İklimi, yükseltiye bağlı olarak değişir; yüksek bölgelerde serin ve yağışlı bir iklim hâkimken, düşük alanlarda sıcak ve kurak koşullar görülür. Etiyopya, Afrika kıtasında en eski uygarlıklardan birine sahip olması, farklı etnik grupları, dilleri ve kültürel mirası ile dikkat çeker. Bu konumu ve çeşitliliği, ülkenin tarihsel, ekonomik ve sosyal yapısının şekillenmesinde belirleyici olmuştur.

ETİYOPYA KOMŞU ÜLKELERİ Etiyopya, Doğu Afrika’nın kara ülkelerinden biri olup toplamda altı ülkeyle kara sınırına sahiptir. Komşularını sıralayacak olursak: Eritre (Kuzey): Etiyopya’nın kuzeyinde yer alır ve yaklaşık 1033 kilometre uzunluğunda bir sınır paylaşılır. Bu sınır, tarih boyunca çatışmalara sahne olmuş ve iki ülke arasında siyasi gerilimin belirleyici noktalarından biri olmuştur. Sınır bölgesi çoğunlukla dağlık ve volkanik platolardan oluşur.

Cibuti (Kuzeydoğu): Etiyopya’nın kuzeydoğusunda yer alan Cibuti ile sınırı yaklaşık 342 kilometredir. Bu sınır, Etiyopya’nın denize çıkışı olmadığı için Cibuti üzerinden liman erişimi sağlamasında stratejik öneme sahiptir. Bölge, kurak ve çorak bir arazi yapısına sahiptir.

Somali (Doğu ve Güneydoğu): Etiyopya’nın doğusunda ve güneydoğusunda Somali ile uzun bir sınırı vardır. Bu sınır yaklaşık 1600 kilometreyi bulur ve sınır boyunca yarı kurak ve savan bölgeler yer alır. Sınır alanında yer alan bazı bölgeler etnik ve siyasi olarak hassasiyet taşır.

Kenya (Güney): Etiyopya’nın güneyinde yer alan Kenya ile sınır uzunluğu yaklaşık 867 kilometredir. Bu sınır, genellikle yüksek platolar ve nehir vadileriyle şekillenmiştir. Etiyopya ve Kenya arasındaki sınır ticaret ve göç hareketleri açısından önemli bir geçiş noktası oluşturur.

Güney Sudan (Batı): Etiyopya’nın batısında Güney Sudan ile sınır paylaşılır. Sınır uzunluğu yaklaşık 769 kilometredir. Bölge çoğunlukla sulak alanlar ve nehir vadileri ile kaplıdır ve tarih boyunca yerleşim ve tarım faaliyetlerinde önemli olmuştur.

Sudan (Batı-Kuzeybatı): Etiyopya’nın kuzeybatısında yer alan Sudan ile sınır uzunluğu yaklaşık 1500 kilometredir. Sınır hattı dağlık ve çöl alanlarını içerir. Sudan ile Etiyopya arasındaki geçişler, hem ticaret hem de su kaynakları açısından önem taşır. Bu sınırlar, Etiyopya’nın Afrika Boynuzu ve Doğu Afrika’daki stratejik konumunu belirler ve hem tarih hem de ekonomi açısından ülkenin şekillenmesinde kritik rol oynamıştır. ETİYOPYA BAŞKENTİ Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa, ülkenin orta kesimlerinde, yüksek bir plato üzerinde konumlanır ve yaklaşık 2400 metre rakımıyla Afrika’nın en yüksek başkentlerinden biridir. Kent, ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olarak öne çıkar; burada hükümet kurumları, yabancı büyükelçilikler ve uluslararası kuruluşların ofisleri bulunur. Addis Ababa, Afrika Birliği ve Doğu Afrika Topluluğu gibi bölgesel örgütlerin merkezi olması nedeniyle kıta çapında diplomatik öneme sahiptir. Şehir, modern yapıları, geniş bulvarları ve gelişmiş ulaşım ağıyla birlikte tarihi ve kültürel alanlara da ev sahipliği yapar. National Museum of Ethiopia ve Holy Trinity Cathedral gibi yapılar, ülkenin zengin tarihini ve dini mirasını yansıtır. Addis Ababa, eğitim ve araştırma merkezleriyle de dikkat çeker; birçok üniversite, enstitü ve kütüphane, bilimsel ve kültürel faaliyetleri destekler. Kentin yüksek platolar üzerinde yer alması, ılıman ve serin iklim koşullarına olanak sağlar ve şehrin çevresindeki doğal alanlar, yürüyüş ve rekreasyon için uygundur. Ekonomik olarak Addis Ababa, ticaret, finans ve hizmet sektörlerinin yoğunlaştığı bir merkezdir ve ülke genelindeki ulaşım bağlantıları, şehrin hem iç hem dış ekonomik faaliyetlerdeki rolünü güçlendirir. Bu yönleriyle Addis Ababa, Etiyopya’nın modernleşme sürecini ve kültürel çeşitliliğini yansıtan bir başkenttir.