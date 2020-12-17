Etik Tanımı:
Etik, genellikle haklar, yükümlülükler, topluma yararları, adalet veya belirli erdemler anlamında insanların yapması gerekenleri belirleyen köklü doğru ve yanlış standartlara dayanır. Örneğin etik; tecavüz, hırsızlık, cinayet, saldırı, iftira ve sahtekarlıktan kaçınmak için makul yükümlülükleri getiren standartları ifade eder. Etik standartlar ayrıca dürüstlük, şefkat ve sadakat erdemlerine sahip olanları da içerir.
Etik standartlar, yaşama hakkı, yaralanmalardan korunma ve mahremiyet hakkı gibi haklarla ilgili standartları içerir. Bu tür standartlar yeterli etik standartlarıdır, çünkü tutarlı ve köklü nedenlerle desteklenirler.
İkincisi, etik, kişinin etik standartlarının incelenmesi ve geliştirilmesi anlamına gelir.
Yukarıda belirtildiği gibi, duygular, yasalar ve sosyal normlar etik olandan sapabilir. Bu nedenle, makul ve sağlam olmalarını sağlamak için standartlarını sürekli olarak incelemek gerekir. Etik, aynı zamanda, kendi ahlaki inançlarımızı ve ahlaki davranışımızı incelemek ve şekillendirmeye yardımcı olduğumuz kurumların makul ve sağlam temellere dayanan standartlara uymasını sağlamak için çaba sarf etmek anlamına gelir.
Etik Nedir TDK:
Ahlaki, ahlak ile ilgili olan, etik ve töre bilimi, bir çok meslek dalları arasında kişilerin uyması veya yapmaktan kaçınması gereken davranışlar olarak tanımlanır.
Etik Örnek Anlatımı:
Kişi ahlakı din ile tanımlamamalı. Elbette çoğu din, yüksek etik standartlarını savunur. Ancak eğer etik dine sınırlı olsaydı, etik yalnızca dindarlara uygulanır. Ancak etik, ateistin davranışlarına, dindar dindarın davranışlarına olduğu kadar uygulanır. Din, yüksek etik standartları belirleyebilir ve etik davranış için yoğun motivasyonlar sağlayabilir. Ancak ahlak, dine sınırlı kalamaz, din ile aynı olamaz.
Etik olmak aynı zamanda kanuna uymakla aynı değildir. Yasa, çoğu vatandaşın üye olduğu etik standartları içermektedir. Ancak duygular gibi yasalar etik olandan sapabilir.
Etik olmak, “toplum ne kabul ederse kabul etsin” yapmakla aynı şey değildir. Herhangi bir toplumda, çoğu insan aslında etik olan standartları kabul eder. Ancak toplumdaki davranış standartları etik olandan sapabilir. Bütün bir toplum etik olarak yozlaşabilir. Nazi Almanya’sı ahlaki açıdan yozlaşmış bir topluma güzel bir örnektir.
Dahası, birçok konuda sosyal uzlaşı eksikliği, ahlakı toplumun kabul ettiği şeyle eşitlemeyi imkansız kılar. Etik olmak toplumun kabul ettiği şeyi yapmaksa, aslında var olmayan konularda bir anlaşmaya varmak gerekir.
Etik Kelimesinin Kullanıldığı Cümleler:
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