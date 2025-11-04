Eşyalar kendiliğinden tutuşuyor!
Olay, Şanlıurfa'da meydana geldi. Şanlıurfa'da yaşayan 8 kişilik aile kendiliğinden çıkan esrarengiz yangılarla boğuşuyor. Tutuşan eşyaların birini söndürseler diğeri yanıyor. Evlerine girmeye korkan aile çaresizce yardım bekliyor.
Giriş: 04.11.2025 - 21:55 Güncelleme: 04.11.2025 - 21:55
