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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Estetiğin Siyaseti' 8 Ekim'de Arter'de

        'Estetiğin Siyaseti' 8 Ekim'de Arter'de

        Genco Devrim Barikan'ın yürütücülüğünü üstlendiği "Estetiğin Siyaseti: Çağdaş Sanatı Toplumsal Boyutlarıyla Düşünmek" başlıklı seminer dizisi 8,15, 22 Ekim, 5, 12 ve 19 Kasım tarihlerinde saat 19:00'da Arter'in Atölye mekânında gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 00:13 Güncelleme: 25.09.2024 - 00:13
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        'Estetiğin Siyaseti' 8 Ekim'de Arter'de
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        Arter Öğrenme Programı kapsamında düzenlenen uzun soluklu seminer dizileri, Genco Devrim Barikan’ın yürütücülüğünü üstlendiği “Estetiğin Siyaseti: Çağdaş Sanatı Toplumsal Boyutlarıyla Düşünmek” başlıklı seminer dizisiyle devam ediyor.

        Çağdaş sanat alanında temel tartışmaları ve güncel eğilimleri, Arter’in programı ve Arter Koleksiyonu’yla ilişkilendirerek ele alan çağdaş sanat seminerleri, yapıtlarla ilişki kuran bireylerin kendi sorularını oluşturmasında yol gösterici olmayı amaçlıyor.

        Barikan’ın yürütücülüğünde gerçekleşecek seminer, sanat tarihinde olduğu kadar gündelik dilde de sıklıkla “güzellik” veya “güzel olan” ile ilişkilendirilen estetik kavramını, bilhassa sanat ve siyaset ilişkileri üzerine yoğunlaşan çağdaş felsefeci Jacques Rancière’in düşüncesinden yola çıkarak felsefi bir bağlamda tartışmaya açıyor. Estetik kavramını “güzel olan” ile sınırlandırmadan, “algılama, duyumsama, hissetme” gibi daha geniş anlam alanlarıyla ilişkilendirerek düşünmenin boyutlarını, Arter Koleksiyonu’ndan seçilen yapıtlar ve Türkiye çağdaş sanatının yakın döneminden örnekler üzerinden sorguluyor. Buluşmalar, sanatın toplumsal düzen ile iç içe geçtiği tarihsel bir anlatı kuran Rancière’in düşüncelerinin yanı sıra 20. yüzyıla yön veren farklı eleştiri ve söylemleri de konu edecek.

        Altı haftalık “Estetiğin Siyaseti: Çağdaş Sanatı Toplumsal Boyutlarıyla Düşünmek” seminer dizisi, 8,15, 22 Ekim ve 5, 12, 19 Kasım 2024 Salı günleri 19:00’da Arter’in Atölye mekânında gerçekleşecek. Katılımın kontenjanla sınırlı olduğu seminerin biletleri, Arter binasının giriş katında yer alan Danışma ve Bilet Gişesi’nden, Mobilet veya Biletix'ten temin edilebilir.

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        #Genco Devrim Barikan
        #müze
        #seminer
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