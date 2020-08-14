"GÜZELLİĞİN BİLİNMESİ İÇİN HAREKETE GEÇTİK"

Beyşehir Kültür ve Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, küçüklüğünden beri bölgenin tanıtımı için hayal kurduğunu belirterek, "O yaşlarda, küçük fotoğraf makinemle fotoğraflar çekerdim. İki yıl öncesinde, buranın görsel güzelliğinin herkes tarafından bilinmesi için harekete geçtik. Fotoğrafçıları buralara getirmeye başladık. Ayrıca, milli parklar ile iletişime geçerek bölgenin tanıtımı ve korunmasıyla ilgili bir de proje hazırladık. Bu kapsamda, yürüyüş iskelesi ve seyir terası yapılması planlanıyor. Şu anda sadece teknelerle ulaşım sağlanabiliyor. Tamamlandığında yürüyerek de ziyaret edebilecek" ifadelerini kullandı.