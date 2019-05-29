Kolçak'ın, hayatını sinemaya adadığını vurgulayan Koçyiğit, "Bir ay önce beraberdik ve o zaman son sözleri şunlardı; 'Hülya, ben böyle iskemlelerde değil ayakta çalışırken ölmek istiyorum'. Son anına kadar sinemayı düşündü ve sinema için yaşadı. Allah onu sevdikleriyle buluşturmak için aramızdan aldı. Allah taksiratını affetsin, sevenlerine sabır versin. Gerçekten yeri doldurulmayacak müstesna bir sanatçı." diye konuştu