Galatasaray Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu, "Galatasaray bataklığa gidiyor, aynı reçete ile farklı sonuç alınamaz" diye konuştu. Yeni çözümler geliştireceklerini söyleyen Hamamcıoğlu, projelerini anlattı, listesindeki isimleri tanıttı.

Hamamcıoğlu'nun lansman toplantısından öne çıkanlar şöyle:

"Dışardan danışman desteği almayacağız, danışmanlarımız Galatasaraylılar olacak. Hele hele başka kulüp taraftarı olan danışmanlarımız hiç olmayacak."

"Bizim rotamız belli. Varmak istediğimiz yer çok net. Güçlü bir yönetim olursak hiç kimse önümüzde duramaz. Galatasaray'ın tekrar gurur duyacağı organizasyon haline gelmesi kolay olacaktır."

"Konuşmamızın odak noktası insan olacak. O kadar gayrimenkulden konuştuk ki, asıl değeri olan insanı unuttuk. Maddi değerler elbette önemli ama insani değerlerimiz de ihmal edilmemeli."

"Uzun zamandır kaynaklarımızı iyi kullanamıyoruz. Hem insan, hem para kaynaklarımızı, hem de varlıklarımızı. En önemli kaynağımız insan. Üyelerimiz en değerli insan kaynağı diyoruz ama bir türlü harekete geçiremiyoruz."

"Galatasaray'daki idari ve teknik kadronun iyi çalıştığı söylenemez. İlk yapacağımız işlerden bir tanesi, onlara daha iyi bir çalışma ortamı hazırlamak olacak."

"1 senede 250 milyon dolar borcu kapatacağız, şu kadar kasa kolaylığı sağlayacağız, bu kadar gayrimenkul satacağız diye bir vaadimiz olamaz. Hayal satmıyoruz biz."