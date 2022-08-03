Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde karanlık bir gecenin tam en tepesinde ay dede ve küçük yıldız karşılaşmışlar yine. Küçük yıldız Tonton ay dedeye selam vermiş, tonton ay dede küçük yıldıza gülümsemiş sonra ikisi de gökyüzündeki yerlerini almışlar.

Ay Dede ve Küçük Yıldız

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde karanlık bir gecenin tam en tepesinde ay dede ve küçük yıldız karşılaşmışlar yine.

Küçük yıldız Tonton ay dedeye selam vermiş, tonton ay dede küçük yıldıza gülümsemiş sonra ikisi de gökyüzündeki yerlerini almışlar.

Uzun bir gece onları beklerken, küçük yıldız “Hapşu” diye hapşırıvermiş. Tonton ay dede o tarafa doğru dönüp,

- “Bu gece ayaz var. Üstünü biraz daha sıkı giyinseydin iyi olurdu.” demiş. Küçük yıldız başını sallamış:

- "Haklısın ay dede ama evden çıkarken montumu almayı unuttum, sonra bir baktım anahtarımı da unutmuşum, o yüzden geri dönüp montumu da alamadım. Okul çantamı da evde unuttuğum için ödevlerimi de yapamayacağım şimdi." demiş.

Sahiden de bütün gece gökyüzünde durma görevi onun olduğu için, ödevlerini yapamayacakmış. Çünkü yıldızlar gece olunca, gökyüzüne gelirler ve gündüz olana kadar yerlerini terk edemezlermiş. Ay dede kocaman kafasını bir o yana bir bu yana sallamış;

- "Ama küçük yıldız, bir yıldız, bu yaşta bu kadar unutkan olmaz ki, hem zaten topu topu kaç görevin var?" demiş.

Küçük yıldız biraz utanmış, yanakları kırmızı kırmızı olmuş ama görevlerini saymaya başlamış;

- “Dişlerimi fırçalamak, ödevlerimi yapmak, okula gidip gelmek, evden çıkarken anahtarımı unutmamak.”

Durmuş durmuş sayacak başka bir şey bulamamış. Ay dede Ona bakıp gülümsemiş.

- “Birkaç tane görevin var, onunda yarısını yapmayı unutuyorsun bak.” demiş.

Küçük yıldız cebinden diş macunu ve fırçasını çıkarıp “Ama dişlerimi günde üç kere fırçalamayı hiç unutmuyorum.” demiş.

Sonra küçük diş fırçasını ve macununu kullanarak dişlerini bir güzel fırçalamış.

Tonton ay dede o gece beyaz buluttan rica etmiş, beyaz bulut küçük yıldızın bulunduğu yerde birkaç dakika durmuş, o sırada küçük yıldız annesini bulup anahtarı almış, sonrada evden okul çantasını alıp gelmiş.

O gece sabaha kadar bütün ödevlerini bitirmiş ve ertesi gece gökyüzündeki nöbetine gelirken montunu da giymiş. Tonton ay dedenin en çok sevdiği akıllı yıldızlardan biri olmuş.