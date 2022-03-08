'Sensizlikle travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü'

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Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin (62), geçirdiği kalp krizi nedeniyle geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Vefatıyla Türkiye'yi yasa boğan Öztekin, ölümünün birinci yıl dönümünde unutulmadı.

"ÇAĞRESİZ BİR SEVGİYLE SENİ ANIYORUM"

Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan usta sanatçının eşi Esra Kazancıbaşı, Rasim Öztekin'i şu sözlerle andı:

Bugün 8 Mart... Aramızdan ayrılışının, sensizlikle ani ve travmatik tanışmamın birinci yıl dönümü. Senin ve benim gibi birbirlerini büyük sevdayla sevenleri ölüm asla ayıramaz, aşklar ölmez. Çünkü ruhlar yaşar, yok olan bedendir. Sanatçılar da asla ölmez. Eserleriyle yaşar, ölümsüzleşirler. Ruhunu sevdiğim adam, aşkım Rasim'im, çaresiz bir özlem ve sevgiyle seni anıyorum.

"ELLERİN HEP OMUZLARIMDA"

Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin de Instagram'dan baba-kız pozunu yayınladı. 34 yaşındaki Öztekin de babasına şu sözlerle seslendi:

İlk aşkım, benzediğim, özlediğim… Yanımda olmasan da ellerin hep omuzlarımda bunu biliyorum ve seninle aynı yöne bakmaya devam ediyorum Babiş. İyi ki sen... Hep sen... Seni çok seviyorum.