Esra erol, 2 Temmuz 2010 yılında Ali Özbir ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin, İdris Ali ve Ömer adında iki çocuğu var.
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Mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan Erol'un oğlu Ömer beş yaşına bastı.
38 yaşındaki sunucu, oğlunun doğumundan hemen sonra çekilen videoyu Instagram hesabından paylaştı.
"İLK KAVUŞMAMIZ"
Esra Erol, gönderisinde duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Ömer’im... O ilk kavuşmada seni görmek, koklamak, dokunmak ve sana dualarımda ki gibi sağ salim kavuşmak... İyi ki doğdun evimizin isyankar34’ü. Merhametli, adil, vicdanlı, özgür, mutlu, sağlıklı ol. Sana aşığım ve aşığız.
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"HAYATIN HEP BÖYLE NEŞELİ GEÇSİN"
Erol'un eşi Ali Özbir de sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafını yayınlayarak, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:
Hayatın hep böyle neşeli geçsin oğlum benim. Doğum günün kutlu olsun.
Öte yandan Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren Esra Erol, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir canlı yayında özel hayatına ve iş temposuna dair çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
9 yaşındaki oğlu İdris Ali'nin ardından ikinci hamileliğini yaşadığını ve karnındaki bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü anlatan Erol, bu acı olayın hayatının içsel olarak yaşadığı dönüm noktası olduğunu söylemişti.
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Erol, ayrıca "Siz geleceği planlıyorsunuz ama hiçbir şey istediğiniz gibi olmuyor. Bir kaderiniz var ve onu yaşıyorsunuz. O bebeği çok istiyordum ve hayatı zorlamamayı öğrendim. Her şey bir anda bozulabiliyor" demişti.
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