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        Haberler Biyografi Esra Erol kimdir, kaç yaşında? Esra Erol'un hayatı ve biyografisi

        Esra Erol kimdir, kaç yaşında? Esra Erol'un hayatı ve biyografisi

        Başarılı sunuculuk kariyeriyle adından söz ettiren Esra Erol, Atv ekranlarında sunuculuk yapmaya devam etmektedir. Vatandaşlar Esra Erol'un kariyeri ve hayatı hakkında araştırma yapmaktadır. Esra Erol kimdir, kaç yaşında? Esra Erol'un hayatı ve biyografisi… İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 17:19 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:19
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        Esra Erol kimdir, kaç yaşında?
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        Ülkemizin en iyi programcılarından biri olan Esra Erol, ekranların fenomen programı Esra Erol’da sunuculuk yapmakta ve yediden yetmişe herkesi ekran başına toplamayı başarmaktadır. Esra Erol kaç yaşında, Esra Erol kimdir, Esra Erol nereli, Esra Erol hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

        Esra Erol Kaç Yaşında?

        12 Mayıs 1982 İstanbul'da doğan başarılı sunucu 41 yaşındadır.

        Esra Erol Kimdir?

        12 Mayıs 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Annesi Necla Sinoplu, babası Seyfi göçmendir. Polis olan babanın 5 kız çocuğundan ortancasıdır. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. Kız lisesi çini seramik mezunudur. Açık öğretim fakültesinden mezun oldu. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu Ödülü'nü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.

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        Esra Erol Nereli?

        İstanbul doğumlu olan Esra Erol aslen Sinoplu’dur.

        Esra Erol Hayatı

        12 Mayıs 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul'un Eyüp ilçesinde doğan Esra Erol, kalabalık bir aileye sahiptir. 5 kız kardeşin ortancasıdır. Babası polistir. Aslen Sinoplu’dur. Erol Ailesi, Seyfi Erol'un tayini sebebiyle İstanbul'dan Kütahya'ya gitti. Esra Erol öğrenim hayatının büyük bir kısmını Kütahya'da tamamladı. Lisede Çini-Seramik Bölümü öğrencisidir. İlk olarak Açık öğretim Fakültesi'nden mezun oldu. Spikerlik ve diksiyon kurslarına gitti. Ardından Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nü tamamladı. Boğa burcu olduğu bilinen Erol, şu an 41 yaşındadır.

        Babası Seyfi Erol'un görevi sebebiyle farklı şehirlerde yaşadı. Çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bir kısmını Kütahya'da geçirdi. Kütahya'da öğrenim gördükten sonra yeniden İstanbul'a dönen başarılı programcının aslen Sinoplu olduğu bilinmektedir. Sinoplu Ayancıklı olan Esra Erol, başarılı sunuculuğuyla Atv'de uzun yıllardır program yapmaya devam etmektedir. Yaptığı programlar itibariyle adeta aileden biri gibi olan Erol'un özel hayatı da hayranları tarafından merak edilmektedir. Hayatını Ali Özbir ile birleştiren Esra Erol'un iki erkek çocuğu bulunmaktadır. Ünlü programcı ilk olarak 2011 yılında oğlu İdris Ali'yi, 2017 yılında da küçük oğlu Ömer Erol'u dünyaya getirmiştir.

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        Kariyer:

        Siemens Mobile Kuşak - Sunucu (Teknoloji TV) 2003

        Turkuaz (Kanal D) 2005 - 2007

        Dest-i İzdivaç: (Flash TV) 2007

        Esra Erol'la İzdivaç (Star TV) 2008

        Esra Erol'la (Fox TV) 2013 - 2014

        Esra Erol'da (ATV) 2015 - 2017

        Oyunculuk Deneyimi:

        Kalp Gözü - TV Dizisi (Kanal 7) 2004

        Başkan (TV Filmi) 2005

        Tuzak (Banu) - TV Dizisi 2005

        Kanal-İ-Zasyon (Konuk Oyuncu) - Sinema Filmi 2009

        Kamerayla İzdivaç - Sİnema Filmi 2010

        Ödüller:

        • Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu
        • Kristal Fare Medya Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu
        • magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) - Sosyal Sorumluluk Ödülü (Evlen Benimle)
        • Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu

        Karadeniz Vakfı (KarVak) Ödülleri - Yılın En İyi Program Sunucusu

        • Kristal Fare Medya Ödülleri - En İyi Kadın Programı (Esra Erol'da Evlen Benimle)

        MGD 19. Altın Objektif Ödülleri - En İyi Kadın Program Sunucusu

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        • magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) - Yılın Sosyal Sorumluluk Ödülü (Umut Evleri)
        • Quality Of Magazine Dergisi Ödülleri - En Quality Tv Program Sunucusu
        • Kristal Fare Medya Ödülleri - En İyi Kadın Programı (Esra Erol'la)
        • Magnum Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu
        • Elele Avon Kadın Ödülleri - Yılın Sosyal Sorumluluk Sahibi
        • magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) - Yılın Kadın Kuşak Programı (Esra Erol'da)

        MGD 22. Altın Objektif Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu

        • magazinci.com İnternet Medyası (En İyiler) - Yılın TV Programı (Esra Erol'da)
        • Ayaklı Gazete Ödülleri - En İyi Gündüz Kuşağı Programı (Esra Erol'da)[5]
        • Ayaklı Gazete Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu - En İyi Gündüz Kuşağı Programı

        İstanbul Üniversitesi 7. Altın 61 Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Sunucusu

        The Best Of Time Ödülleri - En İyi Kadın Kuşak Programı (Esra Erol'da)

        MGD 26. Altın Objektif Ödülleri - En İyi Gündüz Kuşağı Programı (Esra Erol'da)

        İstanbul Üniversitesi 8. Altın 61 Ödülleri - Yılın En İyi Kadın Sunucusu

        Ayaklı Gazete Ödülleri - En İyi Kadın Sunucu

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        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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