02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İHA'nın haberine göre; sunucu Esra Erol, özel bir televizyon kanalında yaptığı programda, bir kişinin fotoğraflarını izinsiz yayınladığı gerekçesiyle davalık oldu.
İddialara göre televizyon programına katılan Melek Akar, kızı olduğunu iddia ettiği Hasibe Nur Babaoğlan’ın fotoğraflarını programda izinsiz bir şekilde yayınlattı. Olaya ilişkin savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından programın sunucusu Esra Erol ve Hasibe Nur Babaoğlan'ın annesi olduğunu iddia eden Melek Akar hakkında dava açıldı.
Esra Erol ve Melek Akar’ın ‘Özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Esra Erol ile avukatı katıldı.
ESRA EROL'UN KORUMASINDAN GAZETECİYE TEHDİT
Duruşma öncesinde davayı takip etmek için gelen bir gazeteci, Erol'un koruması tarafından, "Duruşma salonuna girerseniz farklı muamele görürsünüz" diyerek tehdit edildi ve salondan çıkarıldı.
GÜVENLİKTEN ÖZEL ÖNLEM
Öte yandan, duruşma esnasında adliyenin güvenlik görevlileri tarafından güvenlik önlemi alındı. Gizlilik kararı olduğu iddiasıyla basın mensupları salona alınmazken, güvenlik amiri duruşma süresince alınan güvenlik önlemini yerinde inceledi. Basın mensuplarının görüntü almaması için Esra Erol arka kapıdan çıkarılırken, dosyada gizlilik kararı olmadığı öğrenildi.
Duruşmada savunmasını yapan sanık Esra Erol’un, hakkındaki suçlamaları reddederek beraatini istediği öğrenildi. Savunmasının ardından mahkeme, Esra Erol’un duruşmalara gelme zorunluluğunun ortadan kaldırarak eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, özel bir televizyon kanalında yayınlanan Esra Erol’da isimli programda sanık Melek Akar’ın müştekinin annesi olduğu yönünde asılsız iddialarda bulunduğu, sürekli telefonla arayarak müştekiyi rahatsız ettiği, programa katılması, kan vermesi yönünde sürekli baskı kurduğu, fotoğraflı basın ve yayın yoluyla izinsiz yayınlattığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
İddianamede, sanıkların ‘Özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!