Esra Elönü'nün babası umre dönüşü rahatsızlanarak hayatını kaybetmesinin ardından Esra Elönü kimdir sorusu araştırılmaya başlandı. Gazeteci yazar Esra Elönü'nün babası Şaban Elönü umre ziyaretinden döndükten sonra Gaziosmanpaşa Yıldıztabya mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenle vefat etti. Peki Esra Elönü kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Esra Elönü'nün kısaca hayatı...

ESRA ELÖNÜ KİMDİR?

Esra Elönü 1982 yılında İstanbul Beşiktaş'ta doğdu. Gaziaosmanpaşa İmam Hatip Lisesi'nden mezun olup Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanan Esra Elönü, lise öğreniminin ardından üniversite eğitimine devam etmedi. Gazeteci Yazar Esra Elönü birçok televizyon programında da sunuculuk yaptı. 2005 yılında Beyaz Dua Evi Çocukları, 2007 yılında Çekirdek Lokantası, 2009 yılında ise Hayy Aksi isimli kitaplarını çıkardı.