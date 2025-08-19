Habertürk
        Haberler Magazin Esra Dermancıoğlu: Türkiye'de sanatçıların arasına giremiyorum - Magazin haberleri

        Esra Dermancıoğlu: Türkiye'de sanatçıların arasına giremiyorum

        Esra Dermancıoğlu, Sadri Alışık Ödülleri üzerinden yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medyada paylaştı ve isyan etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 22:57 Güncelleme: 19.08.2025 - 22:59
        Ödül isyanı
        Ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, kendi sanat kariyerinde hak ettiği takdiri görememekten ve ödül alamamaktan duyduğu hayal kırıklığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile dile getirdi.

        Esra Dermancıoğlu videoda şunları söyledi; "Şimdi Sadri Alışık Ödülleri'ne baktım. Bu Türkiye'de neden ben sanat ve sanatçılar arasına giremiyorum? Almıyorlar. Belli ki performans olarak aşırı düşüğüm. Yani öyle görüyorum, çünkü yıllardır tiyatro ve dizi yapıyorum. Bana, affedersiniz, 'Hayalet Dayı' ile ödül vermişlerdi. Burada bir yanlış olmalı. 'Hayalet Dayı' ile ben nasıl ödül aldım? Kıllı, böyle salak bir karakterle… Arkadaşlar, olmuyor. Türkiye’de sanatçıların arasına giremiyorum. Çok üzülüyorum."

        Öte yandan Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz yıl Cannes'a giden Türk meslektaşlarına veryansın etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruz" kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, yarı çıplak, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim. Çırılçıplak yürüyeceğine, mikrofon uzatıldığında iki kelime laf edebilecek insanlar gitseydi. Ben biraz utandım. Oraya giden bir Türk oyuncunun uzun uzun konuşmasını dinlemek isterdim. O lisanı konuşmasını isterdim. Aslında Cannes'da benim olmam lazımdı. En azından karşılıklı iki çift laf edebilirdik. Çünkü dillerini, kafa yapılarını biliyorum. Türkiye'de her şeyin çözümü estetik ameliyat sanıyorum.

        #Esra Dermancıoğlu

