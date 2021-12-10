"YAŞ 31..."

7 Aralık'ta 53 yaşına basan Esra Dermancıoğlu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bir dönem yayınlanan "Fatmagül'ün Suçu Ne?" dizisinde canlandırdığı "Mukaddes Yenge" rolüyle hafızlara kazınan ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" ile "Sil Baştan" gibi birçok projede rol alan Dermancıoğlu, eski günleri andı.