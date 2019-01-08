"SENİ OYUNCULUĞU BIRAKMAZSIN, OYUNCULUK SENİ BIRAKIR"

- Geç anne olunca her şeyi bıraktım. O kadar çok istemiştim ki çocuğum olsun onunla vakit geçireyim diye… Ama oyunculuğu bırakmadım. Zaten bırakmazsın, oyunculuk seni bırakır.