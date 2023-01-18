Espor tüm dünyada giderek daha popüler hale gelse de geçen yıl oyun turnuvalarında dağıtılan toplam ödüllerde düşüş yaşandı. 2022 yılında espor turnuvalarında toplam dağıtılan ödül 224 milyon 214 bin dolar oldu.
Espor istatistikleri platformu Esports Earnings'de yer alan verilere göre turnuvalarda dağıtılan ödüller geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9.3 azaldı. Bu düşüşte düzenlenen turnuva sayısının 5.588'den 4.394'e gerilemesi etkili oldu. Toplam dağıtılan ödül miktarında düşüş kaydedilse de turnuva başına dağıtılan ödül bu sebeple 44 bin 235 dolardan 51 bin 27 dolara çıktı.
Espor turnuvalarında son 10 yılda dağıtılan ödül miktarları:
ÇİN AÇIK ARA LİDER
2022 yılında turnuvalarda en çok ödül kazanan ülke Çin oldu. 1.707 Çinli espor oyuncusu toplamda 45.2 milyon dolar ödül kazandı. Bu ülkeyi 28.5 milyon dolarla ABD, 11.8 milyon dolarla Güney Kore ve 10.5 milyon dolarla Brezilya takip etti.
2022'de turnuvalarda dağıtılan ödüllerin ülkelere göre dağılımı (ilk 30):
TÜRKLER 1.8 MİLYON DOLAR KAZANDI
Türkiye'den ise 434 sporcu 2022 yılında toplam 1.8 milyon dolar ödül kazandı. Bu sonuçla Türkiye 2022'de turnuvalarda en çok ödül kazanan 27. ülke oldu. 2021 yılında ise Türk oyuncular 2.4 milyon dolar ödül kazanmış, Türkiye ülkeler sıralamasında 23. olmuştu. Yani geçen yıl 4 sıra gerileme yaşandı.
PUBG MOBILE'DAN 1.4 MİLYON TL
2022'de turnuvalarda en fazla ödül kazanan Türk oyuncu SylaS ismiyle bilinen Berkin Çetin oldu. Berkin Çetin toplamda 1 yılda 76 bin 150 bin dolar yani bugünkü kurla yaklaşık 1.4 milyon TL kazandı. Çetin bu parayı PUBG Mobile turnuvalarında kazandı.
Berke Çetin bugüne kadar 16 turnuvadan toplam 236 bin 785 dolar yani yaklaşık 4.4 milyon TL kazandı.
Geçen yıl 75 bin 150 dolarla en fazla kazanan ikinci Türk oyuncu olan Taha Ünlü (Calse) de yine gelirini PUBG Mobile turnuvalarından elde etti. Üçüncü sıradaki Halil Berke Öztürk (Knight) ise Arena of Valor turnuvalarından 2022'de 50.000 dolar ödül topladı.
2022'de en çok kazanan Türk oyuncular:
2023'TE ŞU ANA KADAR ZİRVEDE
Geçen yıl 4 sıra gerileyen Türkiye 2023'e ise hızlı başladı. 18 Ocak itibarıyla Türkiye'den 17 oyuncu bu yıl toplamda 741 bin 500 dolar ödül kazandı. Bu kazançla Türkiye dünyada en çok ödül toplayan ülke oldu. Türkiye'yi 547 bin 618 dolarla Brezilya ve 464 bin 99 dolarla Tayland takip etti.
DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR
Türkiye'nin yılın ilk haftalarında zirveye oturmasını sağlayan ise S2G Esports takımının Dünya PUBG şampiyonluğunu kazanması oldu. Berkin Çetin, Taha Ünlü, Mehmet Akif Kastal ve Faruk Hamsici'den oluşan S2G Esports 8 Ocak'ta biten turnuvada tarihi bir başarı elde ettiler. Bu turnuvadan her biri 130 bin 250'şer dolar kazandı.
EN ÇOK ÖDÜL DOTA 2'DE DAĞITILDI
Türkiye PUBG'de tarihi bir başarı elde etse de geçen yıl en çok ödül dağıtılan oyun Dota 2 oldu. 2022'de 116 Dota 2 turnuvasında toplam 32.8 milyon dolar ödül dağıtıldı. Dota 2'yi 32.7 milyon dolarla Arena of Valor ve 23.4 milyon dolarla PUNG Mobile takip etti. Fortnite turnuvalarında ise 16.3 milyon dolar ödül dağıtıldı.