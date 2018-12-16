Espanyol: 1 - Real Betis: 0 (Maç sona erdi)

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Espanyol - Real Betis maçı oynandı.Espanyol takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: Diego Lopez, Oscar Duarte, Roberto Rosales, Adrià Giner, Victor Sanchez, David Lopez, Marc Roca, Esteban Granero, Borja Iglesias, Sergio Garcia, Leo BaptistaoReal Betis maça şu 11'le başladı: Pau Lopez, Marc Bartra, Sidnei, Junior Firpo, Aissa Mandi, Sergio Canales, William Carvalho, Joaquin, Giovani Lo Celso, Francis Guerrero, Loren Moron24. dakikada Espanyol, Sergio Garcia ile skoru 1-0 yaptı. İlk yarıyı Espanyol 1-0 önde bitirdi. İlk yarıda Real Betis oyuncuları Joaquin, William Carvalho sarı kartla cezalandırıldı. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikası golsüz bitti.Maçın ilk yarısında Real Betis takımında Junior Firpo oyundan çıkarken Cristian Tello mücadeleye dahil oldu Mücadele 1-0 bitti.İddaa 145 koduyla açtığı bu maçta Espanyol kazanır bahsine oynayanlara 2.10 oranını kazandırdı.Espanyol son 5 maçta 2 kez kazandı, 1 kez berabere kaldı, 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı.