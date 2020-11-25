”Electronic Stability Program” açılımı olan ESP İngilizce bir kelimedir ve Türkçe adı ise "Elektronik Stabilite Programı’’dır. Kendi başına sistem olmayan ASR-Patinaj Önleme Sistemi, ABS-Kilitlemeyi Önleyen Fren Sistemini desteklemesi ile bir işlev görmektedir. Bu sistemlerin olmaması halinde ESP sisteminden söz etmek mümkün değildir.
ESP de Bulunan Parçalar
Yanal Hız Algılayıcıları: Aracın hareket halinde iken doğrultusundan sapma miktarını ve yanal hızının ne kadar olduğunu belirleyerek ESP sistemine bildirmeye yarayan algılayıcılardır.
ABS Hidroliği ve Fren Basıncı Algılayıcısı: Aracın ani fren yapması durumunda aracın tekerlerine uygulanmış olan basıncın miktarını algılayan ve bu sayede tekerin kilitlenmesini önlemede yardımcı olan parçadır.
Teker Hız Algılayıcıları: Araçta bulunan tekerlerin hızını ayrı ayrı ölçmeye yarayan algılayıcılar olarak adlandırılır.
Direksiyon Açısı Algılayıcısı: Araç sürücüsünün gitmek istediği yönünün algılanmasında yardımcı olan parçalardır.
Elektronik Kontrol Ünitesi: Bütün algılayıcıların gönderdiği bilgileri ve dokümanları kısa bir zaman içerisinde değerlendirme yaparak, oluşabilecek kritik durumlarda ESP sistemini devreye sokmaya yarayan ünitedir.
ESP Nasıl Çalışır?
Araç sürücüsünün araçtan istemiş oldukları ve aracın davranma biçimi devamlı olarak ESP tarafından kontrol edilmesi sağlanır. Eğer bu oluşanlar arasında denge bozukluğu varsa ESP hemen devreye girmektedir. ESP sürekli olarak arka planda faal olarak beklemektedir. Kritik ve önemli bir durum oluşması halinde devreye girmek için hazırdır.
Hızlı olarak aracın viraja girmesi veya önüne bir engel çıkması halinde aracın burun kısmı düz olarak kaymaya neden olur. Direksiyon çevrilse dahi araç direksiyon yönüne dönmez. Bu durumun oluşması halinde ön teker hız algılayıcıları hemen ön tekerlerin kontrolsüz olduğunu ve yoldan çıktığını anlar; ESP algılayıcıları da gidilmek istenen yön ile aracın gittiği yönü algılar ve fark olduğunu görür. Araç sürücüsünün sağa gitmek istemesi halinde ESP sağ arka tekere fren uygulamaya başlar. Bu sayede aracın burun kısmı gidilmek istenen yöne doğru düzelmeye başlar.
Ayrıca yolun kaygan olması ya da buzlu olması halinde araç dengesinde oluşabilecek düzensizliği algılayarak ESP devreye girer.
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