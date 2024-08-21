''ESNEK ÇALIŞMA İSTİSMAR EDİLMEMELİ''

"Esnek çalışma istismar ediliyorsa eğer istismar bir suçtur. Bunu Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanları bulsunlar. Ama biz bunu daha da yasalaştıracağız derken dikkat edilmeli.Örneğin özel okullarda sözleşmeli olan öğretmenler maaş zammı istiyorum diyor işveren tamam biz sözleşmeyi yenilemeyelim diyor yani bir öğretmen Eylül ayında işssiz kalıyor ve sonra ne oluyor biliyor musun Kasım ayına kadar iş arayayım derken belki de talep ettiği maaşın altında işe girmek zorunda kalıyor. "