Esnek çalışma modeli nasıl olacak?
Milyonlarca çalışanı yakında ilgilendiren esnek çalışmada ilk adım konusu gündemde yer alıyor. Çalışma saatlerinin kısaltılması ve esnek çalışma modelleri üzerine çalışmalar başlatıldığına dair haberler, çalışan kesim arasında heyecan yarattı. Konuyla alakalı Habertürk TV Para Gündem programına katılan Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas değerlendirme yaptı. Peki esnek çalışma modeli nasıl olacak?
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Yeni nesil esnek çalışma modellerine dair mevzuat değişikliği detayların belirsizliği sürüyor. Esnek çalışma modellerinin tanımlanması, çalışma sürelerinin düşürülmesi gibi başlıklar gündemde yer alıyor. Habertürk TV Para Gündem programına katılan Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Sena Alkan’ın esnek çalışma ile ilgili sorularını yanıtladı. İşte detaylar…
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ESNEK ÇALIŞMA MODELİNDE ATILACAK İLK ADIM NASIL OLACAK?
Esnek çalışma hakkında konuşan Yavuz Barlas, şunları söyledi:
''DÜNYA DEVLERİ ESNEK ÇALIŞMAYI ÇALIŞANLARINA SUNUYOR''
"Burada sendikalara iş düşüyor. Sendikalar bu maddeleri satır satır incelesinler. Gerekirse hukuka götürsünler. Esnek çalışma imkanları zaten var. İş dünyası kendi maliyetlerini kontrol etme noktasında esnek çalışabiliyor. Bütün dünya devleri bile esnek çalışmayı çalışanlarına sunuyor. Maliyetlerine göre bunlar değerlendiriliyor ."
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''ESNEK ÇALIŞMA İSTİSMAR EDİLMEMELİ''
"Esnek çalışma istismar ediliyorsa eğer istismar bir suçtur. Bunu Sosyal Güvenlik Kurumu uzmanları bulsunlar. Ama biz bunu daha da yasalaştıracağız derken dikkat edilmeli.Örneğin özel okullarda sözleşmeli olan öğretmenler maaş zammı istiyorum diyor işveren tamam biz sözleşmeyi yenilemeyelim diyor yani bir öğretmen Eylül ayında işssiz kalıyor ve sonra ne oluyor biliyor musun Kasım ayına kadar iş arayayım derken belki de talep ettiği maaşın altında işe girmek zorunda kalıyor. "
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Habertürk TV Para Gündem'de Sena Alkan ''İlk adımın belirli süreli iş sözleşmesini kolaylaştırması olduğuna dair haberleri görmeye başladık.’’ ifadesini kullanırken Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas sözlerini şöyle sürdürdü:
''YASA ÇALIŞANINI KORUYOR''
Düzenli işlerde belirli süreli iş yapamazsınız. Yasa burda çalışanı koruyor. Yasa sen bunu öyle sezonluk işçi olarak almadın diyor. Dolasıyla kafana göre işten çıkaramazsın. Bunun bir bir kıdemi vs var. Ama çalışan sözleşmeli çalıştırayım istiyor. Bu noktada adamın emekli olacak primi gündeme geliyor. Süreli sözleşmelerde gerçekten bazı kayıplar yaşanıyor. Şimdi en büyük kayıpta bana kalırsa çalışanın güvenliği, huzuru, psikolojik güvenliği.