Esnaf meydan muharebesi!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Beşiktaş'ta dar sokağı paylaşamayan iki esnaf arasında yumruklu kavga çıktı. Show Haber ekibinin bir araya getirdiği taraflar hem o günü anlattı hem de sarılıp barıştı.
Giriş: 18.04.2025 - 19:23 Güncelleme: 18.04.2025 - 19:23
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Beşiktaş'ta dar sokağı paylaşamayan iki esnaf arasında yumruklu kavga çıktı.
Show Haber ekibinin bir araya getirdiği taraflar hem o günü anlattı hem de sarılıp barıştı.
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