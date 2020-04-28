Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicileri için kötü haber... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) bu sezona erken veda ediyor. Koronavirüs nedeniyle neredeyse tüm dizilerin setleri durdu. Çekimleri sekteye uğrayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için de sezon finali kararı verildi. Dizi Eylül ayında başlayacak yeni sezonla yeniden ekranlarda olacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 165. sezon finali bölüm detayları haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 165. SEZON FİNALİ FRAGMANI (YENİ BÖLÜM)

"Bizim dostumuz yok!"

Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır. Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır. Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir.

Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez. Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır. Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır. Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.