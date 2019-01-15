Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok? 15 Ocak atv yayın akışı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam neden yok, var mı? 15 Ocak ATV yayın akışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü olmayınca diziseverler tarafından büyük merak konusu oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NEDEN YOK?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam yayınlanması gereken 122. yeni bölümü yayın akışında bulunmayınca, izleyiciler dizinin son yeni bölümünün neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Her sene yeni yıla girilirken diziler için reklam anlaşmaları da yenileniyor. Bu sürecin işleyişine bağlı olarak diziler 1 ila 3 hafta boyunca yayınlanmayabiliyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122. SON YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV dün akşam EDHO severlere bir müjde vererek dizinin yeni bölüm fragmanını yayınladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünün 22 Ocak Salı günü saat: 20.00'da izleyicisi ile buluşacağı bildirildi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA NELER OLACAK?

Çakırbeylilerin yakasını bırakmayan Mesut, devletin gücünü kötüye kullanarak İlyas'ın sonunu hazırlayan bir tuzak hazırlar. Cengiz'i resmi olarak istihbaratta görev alma vaadiyle kandırarak İlyas'ın aleyhine tanıklık etmesini sağlayacaktır. Tuncay'ın ölümü başta olmak üzere yapılan tüm eylemlerin sorumlusu olarak tutuklanan İlyas, artık bir çıkış yolu kalmadığının farkındadır. Mesut, kurduğu oyunla, içeride İlyas'ı dışarıda ise Alparslan'ı bitirme peşindedir. Ailesini dağıtacak olan bu oyunu bozmak için harekete geçen Hızır, kendi çıkarları uğruna bulunduğu konumu istismar eden vatan haininin karşısına dikilir. Bir meydan okuma yarışına dönüşen görüşme, ikilinin birbirine gözdağı vermesinden öteye geçemez. Hiçbir tehdide boyun eğmeyecek olan Hızır'ın, kardeşinin canını kurtarmak için artık yapabileceği bir şey kalmamıştır.