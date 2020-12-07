Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan ile Bahar Sincanlı arasında iyice sıkışıp kalmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 174. bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO 175. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EDHO 174. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez. Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.

Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır. Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.