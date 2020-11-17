Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Pelin Akil gibi isimlerin rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da tansiyon düşmüyor. ATV ekranlarında yayınlanan EDHO 172. bölüm de büyük heyecana sahne oldu...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için düşmanı Yaman Korkmaz’la barış yapmaya razıdır. Alpaslan’ın Yaman’ı bıçaklamasının ardından hapse girmesi ise Yaman’ın abisi Derman’ın ekmeğine yağ sürer.

İçerde Alpaslan’ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, hapishane idaresinden insanları da yanına alarak Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis’e kalır.



Behzat’a yapılan hain saldırının ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis’in tek amacı Alpaslan’ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan’a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır.

Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz’a rağmen Bahar koyar. İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis’in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.

EDHO 173. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı herkes tarafından merak ediliyor. Takipçilerin merakla beklediği EDHO 173. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.