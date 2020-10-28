Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. bölüm dün akşam saat 20.00'de ATV'de yayınlandı. Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını verdiği EDHO 169. bölüme neler oldu? EDHO takipçileri dizinin yeni bölümünü merak ediyor. EDHO 170. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

EDHO 169. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptıkları yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar. Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır. Mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır. Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük kozu ise Kubilay olacaktır. Tüm masayı karşısına alan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur. Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, gövde gösterisi yapar. Hızır Reis ise Korkmazlar'ın planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.

EDHO 170. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

ATV ekranlarının fenomen dizisi EDHO 170. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı herkes tarafından merak ediliyor. EDHO 170. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.