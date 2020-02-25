Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından izleyicilerin gündeminde. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan gittikçe artıyor. Dizinin bu haftaki bölümünde Boran için önemli bir karar verirken, Tekin'in ölümü başka bir şok yarattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 158. son bölüm özeti ve 159. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 159. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 158. SON BÖLÜM ÖZETİ

Uğradığı ihanet yüzünden gözü dönen Boran, başına buyruk hareket ederek Demeti kaçırmış, bu hareketiyle bir kere daha masanın güvenini sarsmıştır. Bicoların kurduğu oyuna karşılık olarak yaptığı planla, Demet’i rehin alarak onu kurtarmaya gelen herkesten intikamını almayı amaçlamaktadır; fakat işler planladığı gibi gitmez. Çakırbeyli hanesine yapılan beklenmeyen bir ziyaret olayların seyrini değiştirecektir.

Nasıl yaşayacağından çok düşmanlarının nasıl öleceğini düşünen Boran, kendi yöntemleriyle Bicolara bir bedel ödetmeye çalışırken dostlarını da etrafında istemez. Ateşin üzerine üzerine giden Boran bu tavırlarıyla masanın tepkisini toplamaya devam edecektir. En başta, söz konusu ihanet olduğunda, oğlunun dahi gözünün yaşına bakmamış olan Haşmet’in kabullenemeyeceği bir durumdur bu. Masanın aleyhine hareket eden üyelerin akıbetini oylamaya açma yetkisi bulunan Hızır, oylanacak kişi bir dostu olmasına rağmen, masayı toplantıya çağıracaktır. İlyas, Behzat ve hatta Tipi, düşman sevindirmemek adına Boran’ın yaşaması için oy kullanacakken ölümü için kalkan bir el herkesi şaşırtacaktır.

Hızır’ın masa toplantısından sonra ilk işi düşmanlarıyla savaşına devam etmek olacaktır. Tufan’la olan husumetinde araya giren Bicolarla birlikte onlarla iş yapan Altan ve Sınırsızları da yok etmeyi amaçlayan Hızır, yeni bir operasyon için kollarını sıvayacaktır.