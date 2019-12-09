Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı. Salı akşamı ekrana gelecek olan EDHO'da yeni bölüm heyecanı şimdiden başladı. Bu hafta bizi neler bekliyor? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 151. Bölüm Fragmanı

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar. Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçecektir.

Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır.

Masanın bir üyesi olmasının yanında, Çakırbeylilerle akraba olan Haşmet'in ölüm kararını tek başına veren Tipi, bu hareketiyle herkesin sabrını zorlayacaktır.

Behram'ı öldürerek bir hainden kurtulduğunu düşünen masa üyeleri ise nasıl bir yanılgı içinde olduğunu öğrenmek üzeredir. Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulanacaktır.