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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yine heyecan oldukça yüksekti. Sevda, Hızır'ın ve Hayriye'nin hayatına mal olacak tuzaklar kurdu. Ancak Hızır bu tuzakları bozdu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 149. son bölüm özeti ve 150. yeni bölüm fragmanına dair detaylar haberimizde.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 150. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz detaylar haberlerimizde yer alacak.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 149. SON BÖLÜM ÖZETİ
"Biri kurtuluyor ama biri illaki ölecek!"
— Eşkiyatv (@eskiyatv) November 26, 2019
Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır.
— Eşkiyatv (@eskiyatv) November 26, 2019
Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.
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